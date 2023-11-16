Margün Enerji ve Partner EGS, 2 MWh'lık kapasite sunan enerji depolama anlaşması imzaladı

Partner EGS ve Naturel Holding bünyesindeki Margün Enerji arasında 2 MWh kapasiteli enerji depolama anlaşması imzalandı.

Türkiye’de son dönemde çok konuşulan ve yenilenebilir enerji üretim alanında sektörün önemli bir parçası haline gelmesi beklenen bataryalı enerji depolama sistemleri ile ilgili yeni gelişmeler ve işbirlikleri duyurulmaya devam ediyor. Partner EGS ve Margün Enerji arasında imzalanan 2 MWh’lık enerji depolama sistemi satışı anlaşması ile yenilenebilir enerji santrallerinde enerji depolama yatırımlarında da hızlanma dönemi başlıyor. Enerji depolama teknolojisinin, girişimciler ve yatırımcılar için önemli fırsat oluşturacağı öngörülüyor.

"Önemli bir yatırıma birlikte imza atıyoruz"

Naturel Holding bünyesindeki Margün Enerji Genel Müdürü Sami Özgür Bostan, “Bizim için, ülkemizde bir ilk olması açısından önemli bir yatırım. Bu kapsamda bütünleşik depolama ünitesi kurulumu ile ilgili 2 MWh kapasiteli bir sözleşme imzaladık. Sektörde öncü olacak bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. Bu yatırımlarla birlikte yenilenebilir enerji alanında değişimin de bir parçası olacağız. Aynı zamanda şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında bu bütünleşik depolama ünitesi yatırımı önemli bir başlangıç arz ediyor. Enerjinin hem bölgesel hem de küresel dönüşümünde bu anlaşmanın çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Projeyi yaklaşık 3-4 aylık bir sürenin sonunda hızlıca devreye alıp güneş enerji santralimizin verimliliği artırıcı bir sistemi olarak kullanmaya başlayacağız. Dolayısıyla hızlıca sonuçlarını göreceğimizi düşünüyoruz. Türkiye, Paris İklim Anlaşması’na bir paydaş olarak girdi. Bu yeni dönemde fosil yakıtların azaltımı ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmak hem iklim değişimi için hem de sürdürülebilirlik açısından önemli. Bununla birlikte bilindiği üzere Türkiye’nin en önemli ithalat kalemlerinden bir tanesi enerji. Güneş gibi yenilenebilir enerji kaynağına sahip olan Türkiye kendi kaynaklarından elektrik üretimini artırıp bunu bütünleşik depolama sistemi ile bir araya getirebilirsek ithalat kaleminde ciddi bir azalma meydana gelecektir” dedi.

Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Huawei ve Partner EGS ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yenilenebilir enerji konusunda öncülük yaptığımız birçok adımın bir örneğidir. Enerji depolama teknolojilerinin yenilenebilir enerji sektörünün büyümesinde kritik rol oynaması sebebiyle ÖZMEN-1 GES’e enerji depolama sistemi kuruyoruz. Depolamalı yenilenebilir enerji santralleri, bölgesel ve küresel enerji dönüşümünü destekleyecek. ÖZMEN-1 depolamalı GES ile sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak örnek bir yatırım yapıyoruz. Enerji sektöründe bu tür yenilikçi iş birlikleri, iklim değişikliği ile mücadelede ve sürdürülebilir bir enerji geleceği oluşturmak için büyük bir öneme sahip. Huawei ve Partner EGS yetkililerine de iş birliğimiz için teşekkür ederiz.”

“Türkiye’nin enerji sektöründeki dönüşümüne katkıda bulunacak”

Partner EGS CEO’su Dr. Alper Terciyanlı, “Tesis edeceğimiz depolama sistemi ile güneş enerji santralinin dengesizlik sorunlarının giderilmesi, üretim verimliliğinin maksimize edilmesi ve enerji piyasasında esneklik kazanmasında önemli bir rol oynayacak. Bu iş birliği, sadece bir satış anlaşması değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe olan taahhütlerimizin de bir ifadesidir. Çünkü inanıyoruz ki, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji depolama sistemleriyle desteklenmesi, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bir gereğidir. Margün Enerji’yle iş birliğimizin, Türkiye’nin enerji sektöründeki dönüşümüne katkıda bulunacağına ve ülkemizin enerji bağımsızlığına sağlayacağı destekle birlikte, sektörümüzdeki diğer paydaşlara da ilham kaynağı olacağına inanıyoruz" dedi.