SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu 1. eleme turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor, Sakarya'da karşılaştığı Shakhtyor Soligorsk'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.

Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu 1. eleme turu rövanş maçında Belarus takımı Shakhtyor Soligorsk ile Slovenya ekibi Maribor Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Slovenya ekibi Maribor 2-0 kazandı. Karşılaşmayı Enea Jorgji, Rejdi Avdo ve Ani Koçiaj hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya Shakhtyor Soligorsk; Maksim Plotnikov, Nikola Antic, Igor Ivanovic, Ardit Krymi, Valon Ahmedi, Milos Satara, Zaim Divanovic, Roman Yuzepchuk, Dembo Darboe, Vitor Correia Da Silva, Gleb Shevchenko ilk 11’iyle çıktı. Maribor ise Alexander Bergsen, Marko Bozic, Gregor Sikosek, Jan Repas, Ivan Brnic, Roko Baturina, Max Watson, Martin Milec, Antoine Makoumbou, Nemanja Mitrovic, Nino Zugelij 11’i ile mücadele etti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Roko Baturina 12 ve 56. dakikada takımı Maribor’u bir üst tura çıkaran 2 golü kaydetti.

Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin