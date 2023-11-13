Marina için ön başvurular başladı

Darıca’da yılların kanayan yarası olan Balıkçı Barınağı ve Marina projesinde çalışmalarda sona gelindi. Darıca, yıllardır beklediği Marina projesine kavuşmak için gün sayarken, teknelerini bağlamak isteyenler için de ön başvuruların başladığı belirtildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, uzun süredir atıl durumda bekleyen Balıkçı Barınağı ve Marina projesini tamamlıyor. Darıca’ya vizyon kazandıracak Balıkçı Barınağı ve Marina projesinde dalga kıran yapımı tamamlanırken yüzer iskeleler, mendirek ve hizmet binaları gibi bölümlerde de çalışmalar sona geldi. Darıca Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçılar için balıkçı barınağının yanı sıra marina hizmeti de verecek olan proje, Darıca’nın marka değerine katkı sunacak.

Dudayev sahilinde hizmet verecek olan Balıkçı Barınağı ve Marina, yaklaşık 200 tekneye ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı için yer verilecek proje modern görünümünün yanı sıra güvenliğin de en üst düzeyde olacağı marinalardan biri olacak. Balıkçı Barınağı hizmet binasının yanı sıra Marina hizmet binasının da ayrı ayrı olacağı projede balıkçıların malzemelerini koyabileceği ve teknelerin bakım onarımlarının yapılabileceği bölümlerin de olması için her ayrıntı düşünüldü.

Darıca, yıllardır beklediği Marina projesine kavuşmak için gün sayarken, teknelerini bağlamak isteyenler için de ön başvuruların başladığı belirtildi.