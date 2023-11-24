Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi
Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Mario Balotelli, dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi. Adana ekibinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adana Demirspor’un golcü futbolcusu Mario Balotelli, dün ülkesi İtalya’da trafik kazası geçirdi. Adana ekibinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da forma giyen Mario Balotelli, dün ülkesi İtalya’da trafik kazası geçirdi. Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında Balotelli’nin yara almadığı, ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi. Kazanın ardından Adana Demirspor’dan yapılan açıklamada, "Dün ülkesi İtalya’da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.
33 yaşındaki futbolcu, dizindeki sakatlık nedeniyle geçen hafta İtalya’da ameliyat olmuştu.