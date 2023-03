Mario Gomez: 'Beşiktaş her zaman kalbimde olacak'

TAKİP ET

Beşiktaş’ın eski Alman golcüsü Mario Gomez, Vodafone Park’ı ziyaret ederek, "Beşiktaş her zaman kalbimde olacak" dedi.

Beşiktaş’ın şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda 33 maçta attığı 36 golle taraftarın gönlünde taht kuran Mario Gomez, İstanbul’a gelerek, Vodafone Park’ı ziyaret etti. Burada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Alman yıldız, "Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, herkese merhaba, çünkü bu sefer benim için gerçekten çok özel, özellikle bu stadyum. Dün gibi hatırlıyorum. Bu statta ilk gol, ardından atmosfer, keşif stadyumu keşfetmek. Böylece tüm taraftarlar çıldırdı ve benim için sadece çılgın bir andı" şeklinde konuştu.

"Mükemmel bir yıldı"

Beşiktaş’ta en unutulmaz anlarıyla ilgili bir soru üzerine Gomez, "Bence tüm yıl unutulmazdı benim için. Çünkü Türkiye şampiyonu olmadan 9 yıl sonra şampiyon olmak. Beşiktaş için gerçekten harika bir yıldı. Süper bir ekibimiz vardı. Takımda büyük bir ruh vardı. Her yıl olduğu gibi muhteşem taraftarlar ve sonra bu güzel yeni stadyum. Yani mükemmel, mükemmel bir yıldı. Sadece bir an değildi, bir yıl böyleydi" diye konuştu.

"Kariyerimden çok mutluyum"

"Keşke Beşiktaş’tan ayrılmasaydım diye düşündünüz mü hiç?" sorusunu da Alman oyuncu şöyle cevapladı: "Evet, elbette birçok kez. Ama bu hayat ve bu aynı zamanda benim sportif hayatım. Birçok değişiklik yaşadım. Dürüst olmak gerekirse, bu kariyerimin çoğunlukla en güzel yılı olsa bile farklı kulüplerde oynamak iyi oldu. Farklı ülkelerde, farklı kültürleri anlamak ve bu yüzden oynadığım her kulüp hakkında gerçekten mutluyum. Bu yüzden kariyerimden çok mutluyum."

"Beşiktaş her zaman kalbimde olacak"

Mario Gomez, son olarak kulübü ve taraftarı çok sevdiğini söyleyerek, "Şehir benim için çok özel. Gerçekten, gerçekten kalbimden bir şey oldu ve her zaman destekleyeceğim. Beşiktaş, taraftarın destekleri, şehir ve özellikle burada stadyumun etrafındaki bu alan, sanki buraya gelmek benim için ev gibi hissettiriyor ve ben her zaman bu duygulara sahip olacağım. Ayrıca, yakında belki bir oyun için geri geleceğim. Bugüne kadar yapamadım çünkü şimdi ailem ve küçük çocuklarımla seyahat etmesi biraz zor ama Beşiktaş her zaman kalbimde olacak" ifadelerini kullandı.