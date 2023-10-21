MARKA 2023 Senfoni Orkestrası'ndan '100. Yıl Konseri'
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel MARKA 2023 Senfoni Orkestrası, 3 Kasım İstanbul'da konser düzenleyecek.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel MARKA 2023 Senfoni Orkestrası, 3 Kasım İstanbul’da konser düzenleyecek.
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 2-3 Kasım’da düzenlenecek Marka 2023 Konferansı, kapanışını görkemli kapanış konseriyle yapmaya hazırlanıyor. Cem Mansur yönetiminde Türkiye’nin en değerli müzisyenlerinin yer aldığı MARKA 2023 Senfoni Orkestrası’nın özel konseri, 3 Kasım Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yapı Kredi katkılarıyla düzenlenecek konser programında, dünya klasik müziğinin eşsiz eserleri, genç solist Naz İrem Türkmen solo performansı ile icra edilecek. Şef Cem Mansur’un eserlerle ilgili ilham veren bilgilendirmeleriyle zenginleşecek konser, Marka Konferansları’nın dinamik yapısıyla birleşerek konuklara özel deneyim yaşatacak. Konserin tüm geliri, okul öncesi yaş aralığındaki depremden etkilenen çocukların travmalarını hafifletmek üzere Yapı Kredi tarafından hayata geçirilen "Yarınlara Kartopu" eğitim programına aktarılacak. Konserin biletleri, Biletinial’da satışa sunuldu.
Konser programı G. Verdi (1813-1901) "İ Vespri Siciliani" Uvertürü, P. İ. Çaykovski (1840-1893) "Fındıkkıran" balesinden: Rus Dansı/ Mirlitonlar/Çiçeklerin Valsi, P. de Sarasate (1844-1908) "Zigeunerweisen" (Çigan Havaları), B. Smetana (1824-1884) "Vltava" Senfonik Şiiri, J. Sibelius (1865-1957) "Finlandia" olarak belirlendi.