MARKA Konferansı 2023 için geri sayım başladı

Türkiye’nin önde gelen iş ve fikir platformlarından Marka Konferansı, Cumhuriyet’in 100. yılına adadığı büyük buluşmasını 2-3 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

2000 yılından bu yana Yürekli Konferansları tarafından düzenlenen MARKA Konferansı’nın Cumhuriyet’in 100. yılına adadığı büyük buluşması için geri sayım başladı.

İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliği, eğitim ve mülteci sorunu, azınlık psikolojisi, ötekileştirme ve iklim krizi gibi konuların mercek altına alınarak çözüm önerilerinin sunulacağı konferansta; hipergerçeklik, sürdürülebilir moda, mikro tarım teknolojisi ve derin uzay iletişimi gibi kavramlar üzerinden yenilikçi konseptler ve yenilikçi fikirler paylaşılacak.

Kapanış anlamlı bir konserle

MARKA Konferansı, Cumhuriyet’in 100. yılına özel buluşmasının kapanışını anlamlı bir konserle yapacak. Türkiye’nin değerli müzisyenlerinin yer aldığı MARKA 2023 Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü şef Cem Mansur yönetiminde ve Naz İrem Türkmen’in solo performansı eşliğinde dünya klasik müziğinin eşsiz eserlerini seslendirecek. Konserin tüm geliri, depremden etkilenen okul öncesi çocukların travmalarını hafifletmek üzere Yapı Kredi tarafından hayata geçirilen “Yarınlara Kartopu” projesi kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.

“Türkiye’nin yeni yüzyılını hayal ediyoruz”

MARKA Konferansı’nın kurucusu, Yürekli Konferansları Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “İlkini 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz MARKA Konferansı, bugün Türkiye’nin en etkili fikir platformlarından biri olarak anılıyor. Bu unvanın öneminin ve bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının hayalini kurduğumuz MARKA 2023 Konferansı, bu sorumluluk duygusunun bir ürünü. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında iş dünyasının geleceğini hayal ederken; farklı yaklaşımları ve fikirleri buluşturup, kolektif bir yeni yüzyıl Cumhuriyet vizyonu ortaya koymak istedik. Bu hayali Türkiye’nin etki gücü en yüksek seyircisi olduğuna inandığım MARKA Konferansı katılımcıları ile buluşturmayı ve onlara bu inancı aşılamayı bir misyon olarak görüyorum. Türkiye’nin kendi geleceğini şekillendirebileceğine ve öncü toplumlardan biri olabileceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz; bu inancı ve motivasyonu iş dünyasına aşılamak” dedi.