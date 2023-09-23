MARKA Konferansı'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel etkinlik

Fikir platformu MARKA Konferansı, Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir organizasyona hazırlanıyor. 2-3 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek fikirlerin filizlenmesini hedefliyor.

Yürekli Konferansları tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen ve son 20 yıldır Yapı Kredi World’ün ana sponsor olduğu MARKA Konferansı, Türkiye’nin ve dünyanın alanında öncü isimlerini buluşturmaya hazırlanıyor. Sürpriz isimlerin ve ilgi çekici konuşmaların yer alacağı etkinlik, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına başlangıç yapacak.

2022 yılında pandemi sonrası değişen iş ve yaşam koşullarına odaklanan ve ‘remastered’ temasıyla düzenlenen MARKA Konferansı, bu yıl ise Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna özel etkinliğe hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi kültür sanattan ekonomiye, spordan iş dünyasına kadar birçok alanda lider isimlerin sahne alacağı konferansta, Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek fikirlerin ortaya çıkması amaçlanıyor.

MARKA 2023, ‘Cumhuriyet’in 100. yılı’ temasına uygun bir şekilde İstanbul’un sembolik binalarından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Dünya tarihinin eşsiz liderlerinden Atatürk’ün ismini taşıyan mekânın ses teknolojisi ile donatılarak yeniden tasarlanmış hali katılımcılara özel bir konferans deneyimi yaşatacak.