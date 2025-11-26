'Marka OSGB'nin Sağlık Ruhsatı İptal Edildi
@kg0kt45 haberine göre, Silivri'de faaliyet gösteren Marka OSGB'nin sağlık ruhsatı, hatalı tıbbi uygulama ve yanlış tahlil iddiaları üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edildi.
Silivri’de iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Marka OSGB hakkında vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine başlatılan inceleme, önemli bir idari yaptırımla sonuçlandı.
Artan şikâyetler üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde sağlık hizmeti sunum süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine kurumun sağlık ruhsatı tamamen iptal edildi. Böylece Marka OSGB’nin kan testi, işitme testi, röntgen ve solunum fonksiyon testi gibi sağlık hizmetlerini verme yetkisi kaldırıldı. Firmanın OSGB faaliyetlerine ise devam etmesine izin verildi.
Kaan Göktaş’ın haberinde İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün sağlık alanındaki mevzuat ihlallerine karşı sıfır toleransla hareket ettiği ve denetim süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Vatandaşların, benzer mağduriyetlerde resmi mercilere başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.
