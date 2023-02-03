Bilecik’te zabıta ekiplerince market, büfe, çiğ köfte ve fast food satış alanlarında denetim yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 57 adet büfe, market, çiğ köfte ve fast food satış alanında denetim yapıldı. Vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta müdürlüğü görevlileri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde başta genel temizlik durumunu kontrol eden görevliler, ürünlerin etiket fiyatı, saklama şartları, son kullanma tarihleri ve çalışanların çalışma şartlarına yönelik incelemeler gerçekleştirdi. Birçok alanda denetimlerin devam ettiğini hatırlatan zabıta müdürlüğü görevlileri, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.