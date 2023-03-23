Market faresi kameraya takıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir markete girip hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’ndeki markette hırsızlık olayı, polis ekiplerini harekete geçirdi. İş yerinde 4 bin TL, 200 paket sigara ve ruhsatlı tabancanın çalınması sonucu gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan kamera incelemelerinde, iş yerine girip hırsızlık yaparak tahmini 60 bin TL zarar veren şahsın 16 yaşındaki B.D. olduğu ve aynı şahsa gözcülük yaparak yardım eden şahsın da 15 yaşındaki R.Ö. olduğu tespit edildi.

2 şüpheli, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, olaydan sonra malzemelerin satılmasına yardım eden 16 yaşındaki E.Ç. isimli şahıs da belirlenerek ekiplerce yakalandı. Konuyla ilgili yakalanan B.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, bu şahsa yardım ettiği belirlenen iki çocuk ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.