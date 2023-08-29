Market görevlisini darp edip kaçan hırsızı vatandaşlar yakaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde marketten çamaşır deterjanı çalıp, market görevlisi kadını darp ederek kaçan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs vatandaşlar tarafından darp edilirken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Yeni Cami sokakta bulunan markette meydana geldi. O.Y.(25) isimli şahıs, girdiği marketten bulaşık deterjanı çalıp kaçmaya çalıştı. Market görevlisi S.K. (20), kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmak istedi. Kendisini durdurmaya çalışan genç kıza saldıran şüpheli, marketten çıkıp koşmaya başladı.

Vatandaşlar yakaladı

Olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi kovalayarak yakaladı. Kaçmaya çalışan şüpheliyi, vatandaşlar darp ederek etkisiz hale getirdi.

Yaşanan kovalamaca ve gerginlik amatör kameraya yansıdı. Şüpheli gözaltına alınırken, darp edilen market görevlisi ise tedavinin ardından karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.