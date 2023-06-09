Markete pompalı tüfekle saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren markete pompalı tüfekle ateş edildi.

Markete pompalı tüfekle saldırı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren markete pompalı tüfekle ateş edildi.

Olay, iddiaya göre, gece saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar pompalı tüfekle ateş ettiler. Sabah iş yerine gelen market çalışanları saçma izlerini görünce polise haber verdi.

Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.