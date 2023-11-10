Marketin kepenginin altında kalan kedi telef oldu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde marketin kapanan kepenginin altında kalan kedi telef oldu.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde marketin kapanan kepenginin altında kalan kedi telef oldu.
Olay, Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde bulunan Hakmar Ekspress markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi akşam saatlerinde kapanan market kepengin altında sıkıştı. Zeminle kepenk arasında kalan kedi telef oldu. Vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi.