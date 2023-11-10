Marketin kepenginin altında kalan kedi telef oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde marketin kapanan kepenginin altında kalan kedi telef oldu.

Marketin kepenginin altında kalan kedi telef oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde marketin kapanan kepenginin altında kalan kedi telef oldu.

Olay, Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde bulunan Hakmar Ekspress markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi akşam saatlerinde kapanan market kepengin altında sıkıştı. Zeminle kepenk arasında kalan kedi telef oldu. Vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman