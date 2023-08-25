Marketlerde satılan güneş panellerine dikkat

Marketlerde ve dijital ortamda güneş paneli satışının yapılması, güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığını belirten uzmanlar, “Profesyoneller tarafından yapılmayan işler büyük zararlara yol açabiliyor” dedi.

Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan panellerin satış ve kurulumu konusunda profesyonelliğe dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Son dönemde özellikle bazı zincir marketler ve internet ortamında güneş enerjisi paneli satışının yapıldığını gözlemliyoruz. Hem tüketicilerin can güvenliği, hem de sektörün geleceği açısından doğru bulmadığımız bir süreç. Çevre dostu enerji üretimi sağlayan panellerin seçimi kadar kurulumu ve kurulum sonrasındaki servis hizmeti de çok önemli. Panellerin kalitesi ve sertifikasyonu, uzun vadeli performans için hayati önem taşıyor. Ucuz ve kalitesiz paneller, verim sağlamayacağı gibi ekstra maliyete sebep olarak zarara da yol açabilir. Ama en önemlisi, işin ehli olmayan kişilerin satış ve kurulum yapması halinde can güvenliği açısından da riskli durumlar ortaya çıkabilir” dedi.

Satış sonrası destek de önemli

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen kurulum ve periyodik bakımın, panellerin ömrünü uzatırken performansını artırmasını sağladığının da altını çizen Şahintaş, “Güneş paneli yatırımı yaparken sadece başlangıç maliyeti değil, uzun vadeli geliri de hesaba katılmalı. Düşük kaliteli paneller veya hatalı kurulum, ilerleyen dönemlerde yüksek maliyetlere yol açabilir. Güneş enerjisi sistemlerinin sağlıklı işlemesi için satış sonrası destek de büyük önem taşır. Müşterilere sürekli teknik destek sunan firmalar, muhtemel sorunların hızla çözülmesini sağlar. Biz firma olarak, müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamasını ve sürdürülebilir enerjiye geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini temin ediyoruz. Bu alanda toplumun daha şuurlu hale gelmesi için de gerekeni yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.