Marketten alkol çaldı, kimse görmeden şişeleri pantolonun içine soktu

İstanbul’da bir adam, girdiği zincir markette 2 adat alkol şişesinin önce alarmlarını söktü ardından kimsenin görmediğinden emin olduğunda pantolonunun içine saklayıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette yaşandı. Alışveriş yapmak için bir markete giren adam, alkol dolabından aldığı iki şişe alkollü içkinin alarmlarını söktü. Etraftaki ürünlere bakarak kimsenin görmediğinden emin olduğunda ise iki şişe alkolü saniyeler içinde pantolonuna soktu. Sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi alışverişine devam eden şahsın o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.