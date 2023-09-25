Marketten çanta çalan çocuk hırsız kamerada

Ankara'da bir marketi gözünü kestiren iki kadının, yanlarında getirdiği 4 çocukla birlikte organize ettikleri hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Marketten çanta çalan çocuk hırsız kamerada
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sina pırlanta
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Ankara’da bir marketi gözünü kestiren iki kadının, yanlarında getirdiği 4 çocukla birlikte organize ettikleri hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, Sincan’daki bir markette meydana geldi. Yanlarındaki 4 çocukla birlikte gözlerine kestirdikleri markete giren iki kadın, kasiyerin dikkatini çekmek için tuhaf hareketler sergilemeye başladı. Yanlarındaki çocuklardan biri ise kargaşadan yararlanarak karşı kasanın altında duran çantayı kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı