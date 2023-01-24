Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde marketten ürün çalan zanlılar yakalandı.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesinde bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili JASAT tarafından araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların S.D.,C.D. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar, yapılan çalışma sonucu marketten çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.