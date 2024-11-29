Marmara Adası mermer ocağında yeniden toprak kayması

Balıkesir Marmara Adası'nda 24 Kasım'da 2 kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldi.

Marmara Adası mermer ocağında yeniden toprak kayması
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir Marmara Adası’nda 24 Kasım’da 2 kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.