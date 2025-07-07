Marmara Adası'nda arazi yangını söndürüldü

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi liman mevkiinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Marmara Adası'nda arazi yangını söndürüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Marmara Adası ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi liman mevkiinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, liman çevresindeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

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Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bölgede yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.