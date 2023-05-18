Marmara Adası'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Marmara Adası'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’in Marmara Adası’nda karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’dan İstanbul Tuzla’ya hareket eden "Princess Wafya" isimli Sierra Leone bayraklı 97 metre boyundaki gemi, Marmara Adası’nın Gündoğdu mevkiinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine bölgeye KEGM’ye ait "Nazım Tur" römorkörü sevk edildi. Balık adamlar ekibinin yaptığı su altı incelemesinin ardından gemi, uzman kurtarma ekibi ve römorkör tarafından kurtarılarak uzun uğraşlar sonunda güvenli bölgeye alındı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs