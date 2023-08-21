Marmara Adası'nda yangın

Balıkesir'in Marmara Adası'nda makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Marmara Adası'nda yangın
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Balıkesir’in Marmara Adası’nda makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Balıkesir’in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) gece saatlerinde başlayan yangına müdahale ediliyor. Makilik alanda başlayan yangının Gündoğdu köyünün üst kısımlarında etkili olduğu kaydedilirken, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

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