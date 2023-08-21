Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir’in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Marmara Adası’nın Gündoğdu köyü yakınlarında makilik alanda başlayan yangın, yaklaşık 2 saatlik mücadelenin sonunda kontrol altında alındı. Erdek ve Bandırma’dan itfaiye ekipleri feribotlarla adaya taşındı. Sabah saatlerine kadar bölgede soğutma çalışması yapılacağı öğrenildi.