Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Balıkesir’in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Marmara Adası’nın Gündoğdu köyü yakınlarında makilik alanda başlayan yangın, yaklaşık 2 saatlik mücadelenin sonunda kontrol altında alındı. Erdek ve Bandırma’dan itfaiye ekipleri feribotlarla adaya taşındı. Sabah saatlerine kadar bölgede soğutma çalışması yapılacağı öğrenildi.

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