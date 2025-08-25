Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Marmara Adası’nda gece saatlerinde otluk alanda çıkan yangına, orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Marmara Adası’nda dün gece başlayan yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan helikopter ile yerden ise ekipler müdahale etti. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 7, Orman Bölge Müdürlüğü’nden 3 arazöz olmak üzere toplam da 10 araç ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ettiği açıklandı.