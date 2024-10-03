Marmara Belediyeler Birliği'nin İkinci Meclis Toplantısı Bursa'da Gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği, yarım asra dayanan tecrübesiyle Marmara Bölgesi’nin kalkınmasına ve üye belediyelerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım daha attı. Bursa’da düzenlenen ikinci meclis toplantısında, bölgenin geleceği ve belediyeler arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği’nin çalışmalarının bölgenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Balcıoğlu, “Yarım asırlık deneyimiyle Marmara Belediyeler Birliği, üye belediyelerin güçlenmesine ve Marmara Bölgesi’nin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda yapılan görüşmeler son derece verimli geçti,” dedi.

Başkan Balcıoğlu, toplantıya ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.