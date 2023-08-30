Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın katıldığı toplantı Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Yerel seçimler için projeler ve programlar hakkında görüşüldü. Yapılan ve yapılması gereken projeler daha da geniş plan ile tekrar gözden geçirildi.

Akabinde ise Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında Daraltılmış İl Başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda teşkilat performansları ele alındı. Yerel seçimler için de istişareler yapıldı.