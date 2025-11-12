Marmara'da deniz de balıkçılar da balığa hasret

Bursa’nın Gemlik ilçesinde balıkçılar, balık akışı olmadığı için şimdilik sezondan beklediğini alamadı.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Gemlik ve Mudanya balıkçısının çaresizce balık akımı beklediğini söyledi.

1 Eylül’de açılan sezonda balıkçılığın çok zayıf olduğunu belirten Dalarel, şu anda boğaz ağzından Gemlik Körfezi’ne ve diğer taraflara balık akımının hiç yaşanmadığını anlattı.

Teknelerin barınaklarda yattığını, az miktar için balıkçıların denize açılmadığını dile getiren Dalarel, "Masraflar çok ağır. Mazot ve işçilik maliyetleri yüksek. İstavrit yok, çinekop, lüfer ve palamut yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ekmeğimizi denizden çıkarıyoruz ama çaresiz bekliyoruz" dedi.

Ağ çekiyorlar 5-10 lüferle dönüyorlar

Bir kayığın bile gecelik masrafının en az bin lira olduğuna dikkati çeken Dalarel, "Gidiyor ağ çeviriyorlar. 5-10 lüferle dönüyorlar. Yanındaki çalışanına mı versin parayı mazota mı versin, kendi mi yesin? Bu yüzden kimse denize çıkmıyor." ifadesini kullandı.

"Marmara hamsisine hasret kaldık"

Uzmanların bu balıksızlığı iklim değişikliğine ve bilinçsiz avcılığa bağladığını anlatan Dalarel, "Denizin sıcaklığı halen 19-20 derece. Bu dönemde 8-11 derece arasında olmalı. Bu yüzden Karadeniz’de ve boğazda balık. Karadeniz’de hamsi bol. İstavrit yok ama bizim buralarda ise hiç balık yok. Marmara hamsisi yağlı ve iri olmasıyla meşhurdu. Biz balıkçılar bile Marmara hamsisine hasret kaldık. Şimdi yok çıkmıyor bizim buralarda" diye konuştu.