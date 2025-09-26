Marmara'da deniz ulaşımına Poyraz engeli
Marmara Denizi'nde etkisini artıran poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemek zorunda kaldı.
Şiddetli rüzgar yüzünden kentte balıkçılar da denize açılamazken, kıyıya vuran dalgalar yosun ve çeşitli atıkları sahile sürükledi.
Poyrazın bölgede 2 gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor.