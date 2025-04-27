Marmara'da Fırtına Alarmı: Rüzgar Hızı 75 Km/Saate Ulaşacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak önemli bir fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın 28 Nisan 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 29 Nisan 2025 Salı günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Uyarı Periyodu:

28 Nisan 2025 12:00 - 29 Nisan 2025 23:50

Olası Riskler:

Ulaşımda aksamalar

Denizcilik faaliyetlerinde tehlike

Çatı uçması ve ağaç devrilmeleri

İstanbul Valiliği, tüm vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini vurguladı.

