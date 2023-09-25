Marmara'da hamsi bolluğu fiyatları düşürdü, vatandaşlar hamsiye akın etti

Balık sezonunun açılmasıyla Bilecik'teki tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken, fiyatı 80 liradan satılan hamsi en çok tercih edilen balık oldu.

Marmara'da hamsi bolluğu fiyatları düşürdü, vatandaşlar hamsiye akın etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balık sezonunun açılmasıyla Bilecik’teki tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken, fiyatı 80 liradan satılan hamsi en çok tercih edilen balık oldu.

Av yasağının kalkmasıyla 25 gündür tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. Türlerine göre tek tek kasalara yerleştirilen balıklar sabah saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini almaya başlıyor. Bu yıl Marmara’da hamsi bolluğu yaşanırken, bu da fiyatlara yansıdı. Vatandaşlar kilosu 80 TL’den Bilecik’te hamsi yerken, tezgahların vazgeçilmesi olan balık bu sene de en çok satılanlar arasına girdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

"Geçen yıla bakarak bu yıl verim çok güzel"

Bilecik’te 40 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Acar, bu yıl balık bolluğu yaşandığını anlatarak, "Şu an hem Karadeniz’de hem de Marmara Denizi’nde balık var. Karadeniz uzak bölgelerinden bizim buralara balık gelmiyor, havaların çok sıcak olmasından. Bize genelde balıklar Bursa’nın Gemlik ilçesinden geliyor. Karamürsel’den alabiliyoruz, Adapazarı Kefken’den alabiliyoruz. Bu sene fiyatlar harika, 70 lira 80 lira civarında gidiyor hamsinin kilosu. Sardalye ve istavrit 50 liraya gidiyor ve bu sene balıklar çok ucuz. Mevsiminde orijinal deniz balığı olduğu için lezzeti de iyi. Geçen yıla bakarak bu yıl verim çok güzel. Hamsinin ızgarası olmaz, tavası olur. Izgara için sardalye, çupra, levrek alacaksınız. Yerli ve ithal palamudun çok güzel ızgarası olur" dedi.