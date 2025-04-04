Marmara'da kabus: Ağlarla değil, müsilajla boğuştular

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçıların ağları müsilajla kaplandı.

Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıların ağları tamamen müsilajla kaplanırken, saatlerce süren temizlik çalışmaları balıkçılığı durma noktasına getirdi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 günden beridir Marmara Denizi’nde süren müsilaj, balıkçı arkadaşlarımızı etkiliyor. Bu yüzden büyük teknelerimiz erken paydos etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Küçük teknelerin ağlarının da müsilajla dolduğunu ifade eden Saadettin Taşbakan da, "Her şey Allah’tan ama müsilaj bizi bozuyor. Balık da alamıyoruz. Ağlar da yerle bir oldu. Uğraştığımız çaba boşa gidiyor. Sezon başından beridir bunu yaşıyoruz" dedi.