Marmara'da karidese son hafta

Marmara Denizi’nde 1-31 Ocak tarihleri arasında avcılığı yasak olan karides için Tekirdağ balıkçıları son günleri sayıyor.

Marmara Denizi’nde 1-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasak olması sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar, bu ayı daha çok fırtınalı geçirmelerinin yanı sıra ağ tamiri ve bakım işleriyle uğraştı. Yaklaşık bir aydır yasağın kalkacağı 1 Şubat 2023 tarihini bekleyen Tekirdağlı balıkçılar, bu tarihten sonra karides avcılığı için ağ atacak. Karides avcılığı için son bir haftanın içerisine giren balıkçılar, vatandaşlara uygun ve taze balık yedirmeye devam edeceklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Biz şu an faaliyetlerimizi ağların bakımı, makinelerin tamir işlemleriyle sürdürüyoruz. Allah izin verirse Şubat 1’de karides avcılığına devam edeceğiz. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. Neden bu yasak geliyor. Yani balığa bir dinlenme veriyor. Yani balığın biraz daha büyümesini sağlamak amacıyla alınan bir yasak” dedi.