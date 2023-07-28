Marmara'da panik anları

Balıkesir’in Avşa Adası’ndan kalkan feribot Marmara Denizi’nde fırtınaya yakalandı, o anları bir yolcu cep telefonu ile kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Avşa Adası’ndan İstanbul’a hareket eden feribot kalktıktan bir süre sonra Marmara Denizi’nde fırtınaya yakalandı, yolculardan bazıları baygınlık geçirdi. Korku dolu anları feribottaki bir yolcu cep telefonu ile kaydetti. Feribotun içerisine deniz suyu girdiği görülürken, yolcuların korku dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı. Normalde 3 saat süren yolculuk fırtına sebebiyle 4 saat sürdü.