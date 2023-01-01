Marmara'da sis etkili oldu

Tekirdağ’da etkisini gösteren sis kent ile birlikte Marmara Denizi’ni de kapladı.

Tekirdağ’ın denize kıyısı olan Süleymanpaşa ilçesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkisini gösteren sis sürücülere zor anlar yaşattı. Yerleşim yerlerinin yanı sıra Marmara Denizi’nde de etkisini gösteren sis; deniz ve kara trafiğinde olumsuz etki oluşturdu. Öğleden sonra kente etkisini göstermeye başlayan sis, Süleymanpaşa Malkara, Hayrabolu ve Muratlı’yı birbirine bağlayan yollarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Tekirdağ manzarasını izlemek için kentin yüksek yerlerine gelen vatandaşlar ise sisten dolayı manzarayı izleyemediklerini belirtti.

Marmara Denizi’nde seyir halinde olan gemiler ise sisin etkisini azaltmasını bekleyerek Tekirdağ açıklarında demirledi.