Marmara'da yunus balıklarından görsel şölen
Marmara Denizi açıklarında görüntülenen yunus balıkları, sergiledikleri neşeli hareketlerle adeta görsel bir şölen sundu.
Marmara Denizi açıklarında görüntülenen yunus balıkları, sergiledikleri neşeli hareketlerle adeta görsel bir şölen sundu.
Marmara Denizi’nde görülen yunus balıkları vatandaşlara adeta görsel bir şölen yaşattı. Deniz yüzeyinde birlikte yüzen yunusların o anları kameraya yansıdı. Gruplarından ayrılmadan senkronize şekilde ilerleyen yunuslar, izleyenlere doğayla iç içe olmanın huzurunu hatırlattı. Özellikle teknelere yaklaştıklarında zaman zaman suyun üzerine sıçrayan yunusların enerjik halleri, görenlerin ilgisini çekti.