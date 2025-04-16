Marmara'da yunus balıklarından görsel şölen

Marmara Denizi açıklarında görüntülenen yunus balıkları, sergiledikleri neşeli hareketlerle adeta görsel bir şölen sundu.

Marmara'da yunus balıklarından görsel şölen
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Marmara Denizi açıklarında görüntülenen yunus balıkları, sergiledikleri neşeli hareketlerle adeta görsel bir şölen sundu.

Marmara Denizi’nde görülen yunus balıkları vatandaşlara adeta görsel bir şölen yaşattı. Deniz yüzeyinde birlikte yüzen yunusların o anları kameraya yansıdı. Gruplarından ayrılmadan senkronize şekilde ilerleyen yunuslar, izleyenlere doğayla iç içe olmanın huzurunu hatırlattı. Özellikle teknelere yaklaştıklarında zaman zaman suyun üzerine sıçrayan yunusların enerjik halleri, görenlerin ilgisini çekti.

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