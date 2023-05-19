Marmara Deniz'inin kıyısında muhteşem görüntü: 1919 genç Tekirdağ karşılaması oynadı

Tekirdağ’da 1919 öğrenci 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı "Tekirdağ karşılaması" oyunu ile kutlarken, ortaya muhteşem koreografiler ortaya çıktı. Marmara Denizi’nin kıyısında 1919 gencin sergiledikleri muhteşem gösteri dron ile görüntülendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde ilçede öğrenim gören 1919 öğrenci, aylarca süren çalışmanın ardından hazırladıkları ’Tekirdağ karşılaması’ halk oyunu gösterisini sunarak, bayramı muhteşem bir koreografi ile kutladı. Marmara Denizi’nin kıyısında nizami bir şekilde oyunlarını sergileyen 1919 gencin o anları dron ile havadan da görüntülendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin birlik ve beraberliğini sağlamak için yaptığımız organizasyonlardan biri. İnanıyorum ki Türkiye’mizin 100 yılı bu gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bu gençler sayesinde Türk milleti çok daha iyi yerlere gelecek. Yıllarca bizi Türk, Kürt, Arap, Alevi diye ayırdılar. Gençlerimize kurabilecekleri ortamlar sağlayabilirsek onları uyuşturucudan, alkolden, sigaradan, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak yatırımlar yapabilirsek, o zaman başarılı belediyecilik ortaya koyabiliriz. Yaklaşık 4 yıldır bütçemizin birçoğunu gençlere harcadık” dedi.