Marmara Denizi Günü'nde denizden maket dinozor çıktı

8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Çalışmalarda denizden çıkarılan atıklar arasında yer alan maket dinozor ilgi çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bandırma sahilinde düzenlenen etkinlikte, Marmara Denizi’nin korunmasına dikkat çekilerek deniz kirliliğine karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Marmara Belediyeler Birliği temsilcileri, TEMA Vakfı üyeleri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Dalgıç Timi tarafından deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı. Dalgıçların gerçekleştirdiği taramalarda deniz tabanında bulunan plastik, metal ve çeşitli evsel atıklar su yüzeyine çıkarılarak toplandı. Denizden çıkarılan atıklar arasında bulunan maket dinozor ise dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, Marmara Denizi’nin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, "Marmara Denizi sadece iki kıtayı birleştiren bir iç deniz değil, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da büyük öneme sahip. Aynı zamanda milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan eşsiz bir ekosistemdir. Bu nedenle denizimizin korunması hepimizin görevidir" dedi.

Karatepe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetimi, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve denizlerin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek çevre projelerine destek veren kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü ve Birlik İklim Değişikliği Merkezi Direktörü Merve Ağca da Marmara Denizi Günü etkinliklerinin bu yıl beşinci kez düzenlendiğini belirterek, "1-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Bölgesi genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız Marmara Denizi’nin korunmasına dikkat çekmek ve deniz kirliliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmak" diye konuştu.

Bandırma sahilinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğiyle hem çevre temizliğine katkı sağlandı hem de Marmara Denizi’nin geleceğine yönelik farkındalık mesajı verildi.