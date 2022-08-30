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Marmara Denizi'nde 4 genç boğulmanın eşiğinden döndü

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde serinlemek için denize açılan 4 kişi, boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastanelere kaldırılan 4 genç tedavi altına alındı.

Marmara Denizi'nde 4 genç boğulmanın eşiğinden döndü
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Dereağzı Mahallesi mevkiindeki Dallas Plajında denize açılan 4 genç, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. ‘İmdat’ çığlıklarının atılması üzerine denizdeki vatandaşlar yardıma koştu. Boğulmanın eşiğinden dönen 4 genç, vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 4 kişiden 2’si Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne, 2’si de Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İHA
Editör

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