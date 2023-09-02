Marmara Denizi'nde 5 ülkenin katılımıyla yelken yarışları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yelken Yarışları 5 ülkenin katılımı ile başlarken, sporcular Marmara'nın sularında yelken açarak kıyasıya mücadele ediyor.

Marmara Denizi'nde 5 ülkenin katılımıyla yelken yarışları başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Yelken Yarışları 5 ülkenin katılımı ile başlarken, sporcular Marmara’nın sularında yelken açarak kıyasıya mücadele ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, bu yıl yedinci kez düzenleniyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sabah saatlerinde Marmara Denizine yelkenlerini suya indiren sporcular kıyasıya mücadele etmeye başladı. Bu yıl yedincisi düzenlenen Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları’nda Azerbaycan, Kuveyt, Umman, Bulgaristan ve Türkiye dahil 42 spor kulübü, 356 sporcu mücadele ediyor. 4 gün sürecek yarışma sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşacak.