Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oldu

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Etkisini sürdüren poyraz nedeniyle Şehir Hatları ve İDO’nun bazı seferleri iptal edilirken, BUDO’nun bugün yapacağı tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Deniz’inde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Etkili olan poyraz fırtınasının saatteki hızının 30 ila 75 km/s olması nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı seferlerimizin Poyraz iskelesine uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İDO’dan yapılan açıklamada "Değerli misafirimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 15.08.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verdi.

Budo’da sefer iptalleri

Budo’dan yapılan açıklamada, 15.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 15.08.2025 15.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 16.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 17.45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 17.45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 19.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 20.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 20.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, şiddetli poyraz nedeniyle İstanbul Boğaz hattını kullanan kuru yük gemilerinin ise Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Avcılar açıklarında demirlediği öğrenildi.