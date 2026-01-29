Marmara Denizi'nde feribot trafiği için tehlike oluşturan yüzen ağaç kıyıya çekildi

Marmara Denizi Yalova açıklarında deniz yüzeyinde bulunan ve deniz trafiği için tehlike arz eden ağaç gövdesi tekneyle kıyıya çıkarıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen devriye faaliyetleri sırasında, İstanbul ile Yalova arasında feribotların seyir güzergâhına yakın bir noktada denizde yüzen büyük bir ağaç tespit edildi.

Seyir güvenliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen yüzen ağaç, gerekli güvenlik önlemleri alınarak ekiplerin kullandığı tekne marifetiyle Merkez Balıkçı Barınağı’na çekildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların yalnızca denetim ve kontrol faaliyetleriyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda denizde seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla da 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.