Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova’dan 11.45’te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı. Olayı fark eden vatandaşlar yaşanan durumu gemi personeline bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait teknedeki ekipler, erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da heyecanlı dakikalar yaşadı.