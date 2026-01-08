Marmara Denizi'nde fırtına etkili oldu

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, Pendik Balıkçılar Barınağı’ndaki tekneleri salladı. Sert dalgalar ise Kartal sahilinde kıyı içerisindeki kayaları dövdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan şiddetli uyarıların ardından Marmara Denizi’nde fırtına etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgarla birlikte yükselen dalgalar, Pendik Balıkçılar Barınağı’nda demirli bulunan balıkçı teknelerini adeta beşik gibi salladı. Zaman zaman şiddetini artıran dalgalar, teknelerde zor anlar yaşanmasına neden oldu. Öte yandan Kartal sahilinde de fırtına etkisini sürdürdü. Sahile vuran sert dalgalar kıyı içerisindeki kayaları döverken, etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Dalgaların sahil boyunca köpükler saçarak ilerlemesi vatandaşların da dikkatini çekti. Yetkililer tarafından fırtınanın gün boyu etkisini sürdürebileceği belirtilirken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.