Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Marmara Denizi’nde fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Marmara’da rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 kilometre/saat) fırtınamsı rüzgar, batısında 8 kuvvetinde (75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."