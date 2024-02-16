Marmara Denizi'nde kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi’nde seyir halinde iken Karacabey açıklarında su alarak batan ‘BATUHAN A’ isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatına ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi’nde batan “BATUHAN A” isimli geminin kayıp 6 mürettebatına ulaşmak için tüm imkânlar seferber edildi. Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice Mahallesi’nde toplanan TSK, AFAD, jandarma ve itfaiyeden oluşan ekipler gün boyunca aralıksız olarak arama-kurtarma çalışması yürütüyorlar.

Hem denizden ve hem de havadan koordineli olarak çalışma yürüten ekipler, ayrıca karadan da denizi aralıksız olarak izleyerek görsel tarama yapıyorlar. Diğer yandan, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 botun da arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.