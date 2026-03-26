Marmara Denizi'nde kullanılan kaçak av aracı yakalandı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen devriye ve kontrol denetimleri sırasında, mevzuata aykırı bir av aracı tespit edildi.

Denetimlerde, denizde işaret şamandırası ile seri numara ve barkodlu tanıtım aparatı bulunmayan 1.000 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için işlem başlatıldı. Toplanan ağların içerisinde bulunan 2 adet vatoz ile nesli kritik düzeyde tehlike altında olan ve koruma altında bulunan Pina (Pinna nobilis) ise ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı. Deniz suyunu süzerek beslenen ve ekosistem açısından önemli bir role sahip olan pina türünün, 1992 yılından bu yana Avrupa Konseyi kararları doğrultusunda koruma altında olduğu belirtildi.

Öte yandan, Marmara Denizi’nin dünyadaki en sağlıklı pina popülasyonlarından birine ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.

Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ile kıyı ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla denetimler 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülüyor.