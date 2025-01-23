Marmara Denizi'nde müsilaj için çalışmalar başladı

BURULAŞ, Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde meydana gelen müsilaj sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığını duyurdu.

BURULAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizimizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz. Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."