Marmara Denizi'nde müsilaj için çalışmalar başladı

BURULAŞ, Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığını duyurdu.

Marmara Denizi'nde müsilaj için çalışmalar başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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BURULAŞ, Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde meydana gelen müsilaj sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığını duyurdu.

BURULAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Marmara Denizimizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz. Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."