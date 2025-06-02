Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi masaya yatırıldı

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen "Marmara Denizi ve Müsilaj Kabusu" panelinde, Marmara Denizi’nde yaşanan ekolojik bozulma ve müsilaj tehdidi bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

Bandırma Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü 24., 25. ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça üstlenirken, panele konuşmacı olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da katıldı.

Panelde, Marmara Denizi’nde son yıllarda etkisini artıran müsilaj (deniz salyası) sorunu ve çevresel tehditler ele alınırken, denizin ekolojik yapısında meydana gelen bozulmanın nedenleri, mevcut durumu ve çözüm önerileri konuşuldu. Uzmanlar, sürdürülebilir çevre politikalarının uygulanması, bölgesel iş birliklerinin artırılması ve yerel yönetimlerin çevre politikalarında daha etkin rol alması gerektiğine dikkat çekti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Marmara Denizi’nin korunmasının yalnızca Bandırma için değil, tüm Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, çevresel duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Panelin sonunda katılımcı konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edilirken, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve halkın sürece dahil edilmesi yönünde ortak bir irade ortaya kondu.