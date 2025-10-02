Marmara Denizi'nde şiddetli fırtına

Marmara Denizi'nde etkili olan sert poyraz nedeniyle büyük gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi, balıkçılar ise denize açılamadı.

Marmara Denizi’nde etkili olan sert poyraz fırtınası nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar denize açılamazken, büyük gemiler ise Tekirdağ açıklarına demirledi. Balıkçılar fırtınanın dinmesini beklerken, bu süreci teknelerinde bakım yaparak değerlendiriyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Şu anda balıkçı arkadaşlarımız havaların sert esmesiyle beraber faaliyetlerini bakım yaparak sürdürüyor. Allah izin verirse pazar günü rüzgar etkisini kaybederse balıkçı arkadaşlarımız, lüfer, palamut, istavrit balığı tutarak faaliyetlerine devam edecek" dedi.