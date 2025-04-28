Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz: Deniz ulaşımı aksadı

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli poyraz, Tekirdağ kıyılarında küçük balıkçı tekneleri ve büyük gemilerin hareketini olumsuz etkiledi.

Tekirdağ kıyılarında dünden itibaren etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle rüzgarın hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaştı. Şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar sebebiyle küçük tekne balıkçıları denize açılamadı. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler ise Tekirdağ açıklarında demirleyerek fırtınanın dinmesini beklemeye başladı.

Öte yandan, Tekirdağ’ın sahil bölgelerinde dalgaların kıyıya vurduğu, vatandaşların sahil yürüyüşlerinden uzak durduğu gözlendi. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Rüzgarın etkisinin önümüzdeki günlerde kademeli olarak azalması bekleniyor.